الرئيس الرواندى يستقبل سفير مصر بمناسبة قرب انتهاء مهمته

جدة - نرمين السيد - ونقل السفير المصرى، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وأطيب تمنياته الرئيس Kagame وللشعب الرواندى بدوام التوفيق.

كما استعرض السفير المصرى الموقف الراهن للعلاقات الثنائية، مُعربًا عن استعداد مصر لتطوير آفاق تلك العلاقات فى مختلف جوانبها.

من جانبه، أعرب الرئيس الرواندى عن تقديره لمستوى العلاقات المصرية الرواندية، وتطلعه إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة، كما طلب بدوره نقل خالص تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.