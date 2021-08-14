سعفان: القيادة السياسية تعمل للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن القيادة السياسية تسعى فى وضع صناعة الغزل والنسيج على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بها وإعادتها إلى سابق عهدها، بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفنى والتدريب المهنى للعمال.

جاء ذلك فى افتتاح الوزير اليوم، السبت، المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة، تحت عنوان: "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج" بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومجدى كمال، مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأرسل الوزير تحية تقدير واعتزاز للعامل المصرى الذى يعمل فى كل ربوع مصر من أجل تحقيق نهضة وطنه والتنمية الشاملة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كل أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى والاجتماعى، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصرى فى المجالات كافة.

وشدد الوزير قائلا: "ونحن نتحدث عن مصر الحديثة يجب أن نتذكر أن هناك العديد من التحديات واجهت القيادة السياسية فى بداية مشواره منذ 7 سنوات، حيث كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، وقد حققت مصر نجاحات عديدة فى ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذى يتلقاه من جهات كثيرة، وما زالت مصر فى طريقها للقضاء عليه وبتره من جذوره".

وأكد وزير القوى العاملة أن الأعمال الإرهابية التى تقوم بها هذه الجماعة من آن لآخر، لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر، ولن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر العظيم، فلقد قطعنا شوطاً كبيراً ونجحنا فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، وقمنا ببناء بلدنا وإصلاح اقتصادنا بدرجة كبيرة من الكفاءة أشادت بها كل المؤسسات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة باعتبارها أحد الأجهزة التنفيذية للسياسة العامة للدولة تبذل كل الجهد بالاشتراك مع كل الجهات المعنية، من أجل توفير فرص العمل للشباب الراغب فى العمل، والقادرعليه بالقطاع الخاص والاستثمارى.

وأكد سعفان فى هذا الصدد، أن العمل الحر فى جوهره هو تطوير الأفكار الاستثمارية، ودعم التوجهات الوطنية وغرس ذلك فى نفوس الشباب، وهى ثقافة تتطلب تدريبهم على كيفية وضع خطط عمل لمشاريعهم الصغيرة، والدخول لسوق العمل الحر، وهم متسلحين بالوعى والمعرفة والدراسة، وذلك يتطلب من كل مؤسسات الدولة تنظيم ندوات توعية ودورات لنشر هذه الثقافة، خصوصا مع تعدد أوجه هذا النوع من العمل فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم.

وأشار الوزير فى هذا الإطار إلى أن الوزارة حرصت على القيام بعدد من الأنشطة فى مجال توعية راغبى العمل بالموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، كما قامت الوزارة فى مارس 2018 بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى إطار اعتماد مبدأ الشراكات الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة فى الحكومة بهدف تأهيل الشباب من خريجى مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل فى تلك المشروعات، فضلا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب الجامعة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنتجت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات لتقوم بتدريب الشباب على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التى يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أن هناك إقبالا على هذا التدريب، مما دعا الوزارة لزيادة أعداد هذه الوحدات فى المستقبل القريب.

وأوضح الوزير أن هناك حاجة ماسة للتعاون والتكاتف مع نقابة الغزل والنسيج فى اختيار أفضل العناصر التدريبية من خريجى تلك الوحدات فى كل دورة تدريبية تعقد، وتجميعهم فى مشروع صغير واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد تقييمهم فى المصانع والشركات العاملة وتحديد مستوياتهم.

ونوه الوزير إلى أن نهضة مصر الحديثة جاءت من قيام الحكومة بتبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، معتمدة فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة، وقد إشادة المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية بالنجاحات التى حققتها مصر من الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها، وهذه الإصلاحات لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العمل الجديد منذ عام 2016 وهو معروض حاليا على مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفى علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع على الاستثمار وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

ودعا الوزير النقابات العامة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة تحمل المسؤولية فى النهوض بالجامعة العمالية وتطويرها، بالتعاون فيما بيننا وبالعمل المشترك لبناء كيانات جديدة تليق بعمال مصر توفير لهم كل الخدمات والمتطلبات التى يحتاجونها.

وكان الوزير قد رحب فى بداية كلمته برئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، ورؤساء النقابات العامة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمال الغزل والنسيج، صفوة عمال مصر الشرفاء.

وقال وزير القوى العاملة: "إنه يشرفنى دائما أن أكون اليوم بين هذه الكوكبة من القيادات النقابية بمختلف تمثلها، كما يشرفنى أن التقى بعمال الغزل والنسيج صانعى الذهب الأبيض، وغازلى الأثواب البيضاء ليس فقط وزيرا للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملى النقابى منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً، وأشرف دوما بانتمائى إليه، وأعلم جيدا حجم التحديات التى يواجهها، وحجم الجهد الذى يبذله زملائى النقابيين من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم".

وفى ختام اللقاء كرم وزير القوى العاملة، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج 4 من رؤساء الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج السابقين بتسليمهم درع النقابة، على تميزهم فى آداء العمل والارتقاء بمستوى شركاتهم لأعلى المستويات، كما كرم الوزير 60 عاملاً مثالياً من عمال الشركات وتسليمهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد وعرق لدفع عجلة الإنتاج.

ومن جانبه، شدد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رصد ٢١ مليار جنيه لتأهيل وتطوير هذا القطاع ما بين معدات وآلات حديثة، وبنية تحتية جديدة، بما يحقق مزيدًا من النجاح والتفوق والبناء والتنمية لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ويدعمونها فى جميع خطواتها لتحقيق مزيد من الإنجازات على كل الأصعدة.

وقال رئيس النقابة: "إن مجلس إدارة الشركة القابضة كشف عن أنه إيداع 4 مليارات جنيه فى حسابات الشركة للعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية فى مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار".

وأوضح عبد الفتاح، أن النقابة العامة للغزل والنسيج خرجت عن دورها المنوط بها قانونا وهو الحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم وحمايتها، إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة بها واسترداد حقها الضائع فى العديد منها ومنها استرداد مبنى المستشفى المجاور لها، والاستعداد لبدء إنشاء صرح طبي كبير مكانها للعاملين بالغزل والنسيج لرعايتهم وأسرهم صحيا.

وأشار رئيس النقابة إلى أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قرارا بإنشاء صندوق ادخارى لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية له مجلس إدارة مستقل، يكون اشتراكه اختيارى للعمال أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة والنقابة وقعوا بروتوكول تعاون، وعلى أثره تم إنشاء أكاديمية لتعليم فنون التفصيل والحياكة، وتقوم الوزارة باعتماد شهادات إتمام التدريب بها بما يسمح لخريجيها من العمل فى المصانع والشركات، وتم تخريج 4 دفعات من الخريجين.

كما تقدم رئيس النقابة بالشكر والتقدير للعمال المكرمين فى هذه الاحتفالية على مجهوداتهم وتفانيهم فى العمل لرفعة شركاتهم ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومى للامام دائماً.

وفى نفس السياق، قدم مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، الشكر والتقدير للوزير، ورئيس النقابة على ما يقدمونه لخدمة العمال فى قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات التى لديها منشآت كبيرة ومتطورة فى هذا القطاع، يعمل بها 38 ألف عامل منهم 7500 عامل من خارج المحافظة.

ودعا مدير الجمعية وزير القوى العاملة لزيارة مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة لمتابعة مدير التطور الحادث فيها، والتكنولوجيا المتقدمة التى يمتاز بها العمل بداخلها.

من جانبها، رحبت النائبة إحسان شوقى، بالوزير مؤكدة أنه الأب الروحى لكل عامل، وملاذه فى حالة تعرضه لأى ظلم أو تعد على حقوقه على مستوى الجمهورية، كما تقدمت بالشكر لأعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج، مقدمة التحية لكل عامل كان سبباً فى إحداث التطوير والتقدم لبلده بتفانيه وإخلاصه فى عمله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.