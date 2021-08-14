وزير القوى العاملة: تعيين 418 شابا بالسويس بينهم 23 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 418 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 23 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 696 باحثا عن عمل، منهم 18 من ذوى الهمم.





وأشار سعفان، بحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 10 آلاف جنيه لـ4 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم البدء فى صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ3348 عاملاً مسجلاً بإجمالى 3 ملايين و256 ألفًا و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة .

كما أشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضى - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية، تم تسوية 19 شكوى منها وديًا، وتحويل شكوتين منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 174 منشأة، وتحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وشن 4 حملات تفتيش، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على منشأتين فى مجال السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبى، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة .