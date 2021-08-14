شروط التقدم لمندوب مساعد بقضايا الدولة 2020

جدة - نرمين السيد - وأكدت قضايا الدولة، فى بيان لها، اليوم السبت، أنه يشترط للتعيين ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد، وألا يزيد العمر عن 30 عاما فى تاريخ نشر الإعلان.

كما اشترطت الهيئة، أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التى تجرى له وأن تتوفر فيه الأهلية والإصلاحية والكفاءة، وأن تثبت لياقته الطبية.

وأشارت إلى أنه يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ 400 جنيه، وذلك من مقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بشارع أبوالفدا بالزمالك.

وأكدت أنه على العضو أن يحضر معه صورة بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية من شهادة المؤهل.