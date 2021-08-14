جدة - نرمين السيد - وأكدت قضايا الدولة، فى بيان لها، اليوم السبت، أنه يشترط للتعيين ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد، وألا يزيد العمر عن 30 عاما فى تاريخ نشر الإعلان.
كما اشترطت الهيئة، أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التى تجرى له وأن تتوفر فيه الأهلية والإصلاحية والكفاءة، وأن تثبت لياقته الطبية.
وأشارت إلى أنه يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ 400 جنيه، وذلك من مقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بشارع أبوالفدا بالزمالك.
وأكدت أنه على العضو أن يحضر معه صورة بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية من شهادة المؤهل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التقدم لمندوب مساعد بقضايا الدولة 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.