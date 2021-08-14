إسكان النواب: فلسفة العمل التى ينطلق منها الرئيس توضح أنه يقهر التحديات

جدة - نرمين السيد - أشاد عماد سعد رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، بحديث الرئس عبدالفتاح السيسى، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التى تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين.





وأكد سعد، فى بيان له، اليوم السبت، على أن حديث الرئيس اليوم اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التى تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسى كشف عن حجم النجاحات التى حققتها الدولة فى التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لا تتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إلى أن فلسفة العمل التى ينطلق منها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما ظهرت فى تصريحاته اليوم، توضح أنه يقهر جميع التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية فى المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف فى النهاية إلى بناء "إنسان مصرى" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

ولفت إلى أن الإعلان عن أن شركة العاصمة الإدارية بإمكانها أن تقدم قوائم مالية بـ100 مليار جنيه كأموال سائلة بالبنوك، هو أأأمر يترك آثار إيجابية غير مسبوقة على الاقتصاد المصرى، ويساهم بشكل حقيقى فى إعادة بناء وصياغة إمكانيات الدولة على أساس قوى وناجح.

واستطرد: "حديث الرئيس السيسى اليوم، حمل رسائل طمأنة للمصريين بخصوص أمور حيوية تتعلق بالدعم ومستقبل المشروعات التنموية فى البلاد، وهو ما يثبت أن البلاد تمكنت بفضل توجيهات الرئيس من إحداث تحولات جذرية فى قطاع الإسكان، وهو القطاع الذى شهد قرارات وخطط وإجراءات مستمرة للتطوير العمرانى بجميع محافظات مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع المصريون نصب عينيه حينما أطلق مبادرة سكن كل المصريين، بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وهو ما نجنى ثماره ومكتسباته اليوم".

وتوقع أن تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، افتتاح وتدشين وإطلاق للمشروعات السكنية التى توفر حياة كريمة خالية من العشوائيات والفقر بالنسبة للمواطنين، وأن القيادة السياسية ستكون قادرة على الدوام على إحداث طفرة غير مسبوقة فى القطاعات التنموية الحيوية فى البلاد عموما، وقطاع الإسكان فى مصر خصوصا.