عضو بالشيوخ: مشروعات الرئيس السيسى غيرت وجه الحياة فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال النائب مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن بأسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يغير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير المحافظات والمدن والقرى والمناطق غير المخططة، فضلا عن افتتاح المشروعات القومية الكبرى.





جاء ذلك تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، من خلال فعالية أقيمت فى مدينة بدر.

وأضاف الكحيلى فى بيان له صباح اليوم السبت، أن الدولة المصرية بقيادة السيسى تحقق نقلة نوعية فى تحسين حياة المصريين فى مختلف الملفات خصوصاً السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى، يقتحم ملفات شائكة بشجاعة رجل الدولة لمعالجة أخطاء وتراكمات خشى على الاقتراب منها كثيرون من قبل عبر عقود طويلة، ولم يضع فى نصب أعينه إلا مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع الكحيلى: توفير السكن اللائق والمرافق وتطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة، هى أسمى حقوق الإنسان التى يقدمها السيسى للشعب.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدا إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مشيراً إلى أنه بالعزيمة استطاعت الدولة المصرية حل أزمة العشوائيات.