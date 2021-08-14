جاء ذلك تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، من خلال فعالية أقيمت فى مدينة بدر.
وأضاف الكحيلى فى بيان له صباح اليوم السبت، أن الدولة المصرية بقيادة السيسى تحقق نقلة نوعية فى تحسين حياة المصريين فى مختلف الملفات خصوصاً السكنية والمرافق لتوفير حياة كريمة للجميع.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى، يقتحم ملفات شائكة بشجاعة رجل الدولة لمعالجة أخطاء وتراكمات خشى على الاقتراب منها كثيرون من قبل عبر عقود طويلة، ولم يضع فى نصب أعينه إلا مصلحة الوطن والمواطن.
وتابع الكحيلى: توفير السكن اللائق والمرافق وتطوير العشوائيات والمناطق الغير آمنة، هى أسمى حقوق الإنسان التى يقدمها السيسى للشعب.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدا إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مشيراً إلى أنه بالعزيمة استطاعت الدولة المصرية حل أزمة العشوائيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو بالشيوخ: مشروعات الرئيس السيسى غيرت وجه الحياة فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.