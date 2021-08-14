أيمن أبوالعلا: تطوير 357 منطقة عشوائية حتى الآن دليل على حجم الإنجاز

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما قامت به الدولة فى قطاع تطوير العشوائيات، يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازا ضخما ضمن إنجازات الدولة فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن تطوير 357 منطقة حتى الآن خلال عدة سنوات فقط دليل على حجم الإنجاز الذى تم.





وأضاف أبوالعلا فى تصريح للمحررين البرلمانين، أن تطوير تلك المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين بها، ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وإنما يمثل توفير منظومة متكاملة من أهم وأغلى حقوق للإنسان، تتلخص فى الحياة الكريمة التى تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحى وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تجاهل المنظمات الدولية لتلك الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان، هو أمر يكشف عن عدم شفافيتها واختلال موازينها.

وأشار النائب، إلى فخره بحجم ذلك الإنجاز فى تطوير العشوائيات، فى تلك الفترة الزمنية التى لا تتعدى عدة سنوات، قائلا: "يحسب للقيادة السياسية تبنى ذلك الملف الذى كان يؤرق البلاد منذ عشرات السنوات".

وتابع: "أيضَا هناك فائدة كبيرة تعود على المجتمع ككل من وراء تطوير العشوائيات، وهو الاهتمام ببناء الإنسان، ولا سيما الأجيال القادمة بشكل أفضل، والحد من الجرائم التى كانت تقع بسبب سوء الأحوال الاجتماعية لسكان تلك المناطق العشوائية، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر التلوث وانتشار الأوبئة من خلالها".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه صباح اليوم السبت، عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أكد أن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.

وأضاف السيسى، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: "ده فضل كبير أوى من ربنا على مصر، والوضع اللى حصل فى 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى".