إصابة بشرى..ووالدة مصطفى كامل في خطر..شبح كورونا يعود لمطاردة الوسط الفني من جديد..أودى بحياة كبار النجوم أخرهم دلال عبد العزيز

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«شبح كورونا» يطارد العالم من جديد، لتعود جميع الأوطان مرة أخرى لحالة الإضطراب الإقتصادي والنفسي والشعور بالتوتر الدائم خوفا من إصابة أحد أقاربنا أو محبينا فبعد أن همدت الإصابة خلال الفترة القليلة المقبلة، أعلنت العديد من البلاد عن زيادة حالات كورونا بمستشفياتهم، وأصبحت مواقع التواصل الإجتماعي تنقل لنا إصابة أحدهم من وقت للأخر على رأسهم عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

دوت الخليج يرصد مطاردة كورنا للوسط الفني

والدة مصطفى كامل في خطر نتيجة إصابتها بكورونا

أصبحنا اليوم على نبأ من الفنان مصطفى كامل يفيد بعودة والده مرة أخرى لمستشفى العزل، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها القوية بفيروس كورونا المستجد، فكتب كامل عبر صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «أرجو من كل حبايبي.. الدعاء لأمي أمي عادت للمستشفى.. ربنا يحفظ الجميع من هذا الفيروس يا رب».

وكانت قد شهدت الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل وأسرته التي ضربهم فيروس كورنا، تطورات جديدة تتجه نحو الإستقرار وذلك بعد خروجهما من المستشفى وخضوعهم للعزل المنزلي لحين التعافي بشكل نهائي من الفيروس تجنبا لنقل العدوى، فقال كامل: “الحمد لله أصبحت بخير مقارنة بالفترة الماضية، وبدأت أتنفس بشكل جيد، أشكر كل من قام بالاطمئنان والاتصال بى في فترة تعبي”.

إصابة الفنانة بشري بفيروس كورنا

وأعلن زوج الفنانة بشرى مؤخرا، عن خضوعها للعزل المنزلي بسبب إصابتها بفيروس كورنا، كما امتنعت عن حضور حفل زفاف الفنانة نيللي كريم الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس الماضي، اذ كتب زوجها عبر فيسبوك: “الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.

كورونا يهدد عائلة أحمد يونس

وكان قد أعلن الإعلامى والكاتب أحمد يونس، إصابته وإصابة جميع أفراد أسرته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مؤكدا أنهم يعانوا معاناة شديدة فى المنزل ولا أحد يقدر على النزول من السرير، مطالبا من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا لموجة جديدة من الفيروس. فكتب يونس، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "أنا وزوجتى وأبنائى كلهم إيجابى كورونا، الحمد لله رضا، أرجوكم خلو بالكم، واضح إنها راجعة للأسف، إحنا فى البيت الكل متبهدل ومحدش بيقوم من السرير، ربنا يعافيكم ويحفظكم".

بينما أعلنت الفنانة ألفت عمر عن إصابتها بفيروس كورنا المستجد مشيرة إلى أنها تعاني من أعراض قاسية للغاية، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فكتب: ““الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.. دعواتكم”.

وائل الإبراشي لازال يعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب فيروس كورونا

وكشف محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب منذ أشهر بفيروس كورونا، ولم يتماثل للشفاء من مضاعفاته حتى الآن، فقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، مساء يوم الأحد، إن الإبراشي لم يسترد حتى الآن حالته الطبيعية، موضحا أنه لا يزال يعاني من مشكلات بالرئتين.

فيروس كورنا يطيح بكبار نجوم الوسط الفني

وأطاح فيروس كورونا بعدد كبير من نجوم الوسط الفني كان أولهم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي توفيت بمستشفى عزل أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية في 5 يوليو العام الماضى عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد صراع مع الفيروس لمدة 43 يوما.

وفى شهر نوفمبر الماضى، رحل أيضًا الفنان الكبير فايق عزب بعد معاناة مزدوجة وصراع مع مرض "مارسا"، وفيروس كورونا، حيث توفى داخل مستشفى العجوزة، أما عن هادي الجيار فرحال عن عالمنا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 71 عاما داخل مستشفى الهرم، وشيع جثمانه ودفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

أما عن الفنان الكبير يوسف شعبان، فوافته المنية يوم 28 من شهر فبراير الماضى، عن عمر يناهز 90 عامًا، داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز يختلج قلوب الجمهور والوسط الفني

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق به يوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس نتيجة الأثار السلبية للفيروس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.