/645272/إحتراق-سيارة-نقل-ثقيل-بالطريق-الدائري-الإقليمي-بالجيزة

التهم حريق سيارة نقل ثقيل، اليوم السبت، بالطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة دون وقوع إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل احتراق سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمى فى الجيزة دون إصابات

احتراق السيارة بالكامل

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بإندلاع حريق بسيارة نقل على الطريق الدائرى الإقليمى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية ورجال المرور إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق.

وأتضح من المعاينة الأولى لرجال الحماية المدنية، احتراق السيارة بالكامل، وجارى تفريغ جميع الكاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على غموض الواقعة.

وفي سياق أخر تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من السيطرة على حريق هائل اشتعل داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات بشرية او خسائر في الأرواح.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء ، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.