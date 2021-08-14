/645271/عمرو-القطامي-قطاع-الإسكان-شهد-إنجازات-حقيقية-وطفرة-كبيرة-في-عهد-الرئيس-السيسي

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي بعث رسائل في غاية الأهمية اليوم أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، حول أهمية ظبط النمو السكاني، والانجازات التي تمت حول تطوير المناطق العشوائية وجعلها أقل خطورة عما كانت عليه، والوحدات السكنية التي سعت الدولة لتوفيرها من أجل دعم المواطنين واعطائهم حق التملك لوحدات سكنية تضمن لهم حياة كريمة.

عمرو القطامي: قطاع الاسكان شهد طفرة حقيقية

وأوضح النائب عمرو القطامي في بيان له اصدره اليوم، أن قطاع الاسكان شهد طفرة حقيقية وذلك كونه قطاع حيوي هام، حيث أنه منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، بعد تراكمات عانت منها البلاد على مدار السنوات الماضية.

الزيادة السكانية

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الزيادة السكانية من المخاطر التي تهدد أمن البلاد، وهو ما يحذر من الرئيس مرارا وتكرارا، حيث أنها بمثابة عائق يلتهم ما تحققه الدولة من تقدم أو انجازات.

مبادرة سكن لكل المصريين

ولفت مبادرة سكن كل المصريين كان لها دور كبير في القضاء على على المناطق غير الآمنة والعشوائيات، والتي تمثل خطورة بالغة على المجتمع، منوها إلى مجهودات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات ومدى البذل العملي والانفاقات المالية التي استهدفت القضاء على هذه الظاهرة.