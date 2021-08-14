/645269/رئيس-إسكان-البرلمان-حديث-الرييس-حمل-تطمينات-عديدة-ووتيرة-العمل-الحكومية-تليق-بالجمهورية-الجديدة

أشاد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عماد سعد، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التي تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، على أن حديث الرئيس اليوم اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التي تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحا أن الرئيس السيسي قد كشف عن حجم النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لاتتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

رئيس إسكان البرلمان: حديث الرئيس حمل تطمينات عديدة ووتيرة العمل الحكومية تليق بالجمهورية الجديدة

وأشار النائب عماد سعد أن فلسفة العمل التي ينطلق منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما ظهرت في تصريحاته اليوم، توضح أنه يقهر كافة التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية في المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف في النهاية إلى بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

ولفت النائب عماد سعد إلى أن الإعلان عن أن شركة العاصمة الإدارية بإمكانها أن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه كأموال سائلة بالبنوك، هو أمر يترك آثار إيجابية غير مسبوقة على الاقتصاد المصري، ويساهم بشكل حقيقي في إعادة بناء وصياغة إمكانيات الدولة على أساس قوي وناجح.

واستطرد النائب: حديث الرئيس السيسي اليوم، حمل رسائل طمأنة للمصريين بخصوص أمور حيوية تتعلق بالدعم ومستقبل المشروعات التنموية في البلاد، وهو مايثبت أن البلاد قد تمكنت بفضل توجيهات الرئيس من إحداث تحولات جذرية في قطاع الإسكان، وهو القطاع الذي شهد قرارات وخطط وإجراءاتا مستمرة للتطوير العمراني بجميع محافظات مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وضع المصريون نصب عينيه حينما أطلق مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وهو مانجني ثماره ومكتسباته اليوم.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، افتتاح وتدشين وإطلاق لمشروعات السكنية التي توفر حياة كريمة خالية من العشوائيات والفقر بالنسبة للمواطنين، وأن القيادة السياسية ستكون قادرة على الدوام على إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاعا التنموية الحيوية في البلاد عموما، وقطاع الإسكان في مصر خصوصا.