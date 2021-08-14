القبض على شخص بحوزته 20 جوالاً من أحجار خام الذهب في أسوان

/645268/القبض-على-شخص--بحوزته-20-جوالا-من-أحجار-خام-الذهب-في-أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخص يقود سيارة محمل عليها 20 جوالاً من أحجار خام الذهب، بعد محاولة التنقيب عن الذهب بجبال البحر الأحمر شرق أسوان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص يقود سيارة محمل عليها 20 جوالاً من أحجار الذهب

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بضبط شخص أثناء قيادته سيارة محمل عليها 20 جوالاً من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة و الأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وفي سياق اخر واصلت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الخميس، قيام بعض العناصر الإجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من مكان دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

«أسلحة وهيروين »

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم توجيه عدة حملات أمنية موسعة لاستهدافهم، و نتج جهود تلك الحملات الموسعة عن القبض على 5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم «بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدري "الحشيش – الهيروين" –عدد من الأقراص المخدرة».