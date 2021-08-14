الفراعنة في بارالمبياد طوكيو 2020: رحاب رضوان.. خطأ طبي أوصلها العالمية.. كواليس رحلة بنت الشرقية مع رفع الأثقال.. وحلم الذهب يسيطر على أجواء اليابان

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تستعد البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات بارالمبياد طوكيو2020 في مسابقة يسعى خلالها أبناء النيل في حصد العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة وتأتي رحاب رضوان ضمن أبرز المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية القادمة.

قصة كفاح رحاب رضوان .. بطلة المستحيل

ويستعرض دوت الخليج قصة كفاح البطلة رحاب رضوان في منافسات رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو لكسر المستحيل.

ولدت طفلة طبيعية إلى أن أصيبت وعمرها عام ونصف وتم إعطاؤها حقنة خطأ تسببت لها فى شلل أطفال ، في قرية الحواط مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وحٌرمت من التعليم بسبب ظروفها الصحية حتى حصلت على ليسانس أداب قسم إنجليزى سنة 2013، حتى دخلت لعبة رفع الأثقال بـ«الصدفة» عن طريق المدرب عبد الحكيم فارس.

منافسات بارالمبياد طوكيو 2020

وحصلت علي الميدالية الذهبية ببطولة دبى عام 2013، قبل أن تحصد ذهبية بطولة فزاع عامي 2015 و 2016.

ونجحت في التتويج بفضية ريو دي جانيرو، فضلا عن فوزها بذهبية بطولة العالم بالمكسيك 2017.

وتوجت بذهبيتين في منافسات الفردي والفرق ببطولة العالم بكازاخستان في 2019، بينما في عام 2018 توجت بذهبية بطولة الأمم الإفريقية بالجزائر.

صنفت الأولى عالميا في وزن 50 كجم، بينما تحلم بالتتويج بالذهب في طوكيو على طريقة محاربو الساموراي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات والإنجازات التي حققتها راندا تاج الدين في تاريخ مشاركاتها في الألعاب البارالمبية:

إنجازاتها

شهد عام 2008 انضمام راندا تاج الدين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في بكين، واستطاعت البطلة المصرية تحيقيق الميدالية الفضية في منافسات وزن 75 ك.

وبسبب تألقها وظهورها اللامع في بارالمبياد بكين 2008، قامت الشركة المصرية للاتصالات بضمها إلى صفوف النادي الرياضي الخاص بالشركة. وفي عام 2009 لعبت راندا تاج الدين في بطولات النشاط المحلى باسم نادى المصرية للاتصالات.

وفي عام 2010 توجت بالميدالية الفضية ببطولة العالم بماليزيا في وزن 75 كيلو. وتمكنت بطلة مصر في رفع الأثقال البارالمبي، من الفوز بالميدالية الفضية في ثاني مشاراكاتها البارالمبية بدورة لندن 2012، ضمن منافسات وزن 82.5 كيلو.