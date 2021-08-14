بعد تعرضه لغيبوبة...تطورات الحالة الصحية للفنان عادل الفار

/645266/بعد-تعرضه-لغيبوبةتطورات-الحالة-الصحية-للفنان-عادل-الفار

أعلن شادي، نجل الفنان عادي الفار عن تطور جديد في حالته الصحية يتجه نحو الاستقرار وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخولها في غيبوبة كاملة ودخوله العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان عادل الفار

وكشف شادي بأن والده عادل الفار استعاد وعيه في الساعات القليلة الماضية ولكنه لازال يعاني من المرض، لذا غير مسموح له بالزيارات في الوقت الحالي.

وكان قد نقل عادل الفار إلى إحدى المستشفيات بالمعادي يوم الأحد الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة نتيجة إصابته بمتاعب صحية في القلب والرئة والكلى، إلى جانب الضغط.

عادل الفار يعاني من غيبوبة كبدية

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى للفنان عادل الفار في تعرضه لوعكة صحية ودخوله في غيبوبة، إذ تعرض من في فبراير الماضي لغيبوبة كبدية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة نصر.

أعمال عادل الفار

ويذكر أن عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات ثم شارك فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان" ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة" وشارك قبل عامين فى مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال.

قصة مسلسل «الفتوة» أخر أعمال عادل الفار

تدور احداث مسلسل «الفتوة» فى حقبة زمنية غير معاصرة وتعود بالأحداث للوراء قبل 100 عام بحي الجمالية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.

والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسن المنباوي، وبطولة كلا من ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمرو وأحمد خليل، ورياض الخولي، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.