انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الارضي رابط الدفع والاستعلام وتاريخ مضي مدة السماح 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الارضى تم إعلان مسبقاً عن موعد سدادها ليكون 15 يوليو الماضي، وهو موعد الاستحقاق الرسمي لدفع الفاتورة. وعليه يريد الآلاف من عملاء شركة We المشتركين في نظام الهاتف الارضي، معرفة موعد انتهاء فترة السماح للدفع، وكيفية الاستعلام عن قيمة الفاتورة لنظام الربع سانوي ابريل ويونيو ويوليو 2021. وجدير بالذكر أنه يتم المحاسبة بهذا النظام وفق إرادة العميل، كما وهناك تمديد فترة سماح تصل إلى شهر من تاريخ استحقاق دفع الفاتورة، ليتم دفعها دون إضافة أى رسوم أخري إدارية على قيمة فاتورة الهاتف الارضي، والتى تكون نسبتها 10٪ من القيمة الكلية للفاتورة. والان نتناول معكم في السطور التالية، كافة التفاصيل اللازمة للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي، وكيفية يتم سدادها وآخر موعد للدفع.

الموعد النهائي لدفع فاتورة التليفون الارضى 2021

أصدرت المصرية للاتصالات سابقاً بيان تفصيلى، يتضمن تفاصيل المكالمات والمدد والتواريخ لكل مكالمة هاتفية، وايضاً كافة تفاصيل مكالمات المحافظات، ومكالمات الهاتف الخلوي، والخدمات الصوتية الأخري، والتى تستطيع الاشتراك بها بـ 2 جنيه فقط تضاف على الفاتورة الشهرية، أو الاشتراك بـ 6 جنيهات للفاتورة على نظام الربع سانوي.

كما اعلنت كذلك عن الموعد النهائي لدفع الفاتورة، ليكون يوم السبت 14 اغسطس الجاري، ويتم بعدها تحويل الخط الارضي إلي نظام الاستقبال، ثم تضاف غرامات مالية على فاتورة التليفون الارضي 2021 مستحقة الدفع.

خدمات تطبيق المصرية للاتصالات online

يستطي عملاء للمصرية للاتصالات، إتمام الخدمات الهامة بصورة إلكترونية، من خلال تطبيق المصرية للاتصالات “my we” دون الحاجة إلى الذهاب والتكدس في افرع الشركة، وتكبد الجهد المال، والتي منها؛

تجديد اشتراك الانترنت.

سداد/ والاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021.

شحن/ دفع فاتورة الموبايل.

دليل عناوين فروع الشركة.

تقديم التظلمات والشكاوي والاستفسارات.

ويمكنك تحميل تطبيق المصرية للاتصالات للايفون، او تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد، والاستفادة بكافة خدماته من سداد واستعلام ومتابعة والتحكم في الفواتير.

رابط استعلام فاتورة الخط الارضي

أتاحت الشركة 12 طريقة يمكنك من خلالها دفع قيمة الفاتورة، والتي تتمثل في؛ التوجه الى احد السنترالات التابعة للشركة، أو الذهاب الى احد فروع فودافون أو اتصالات أو وموبينيل الأقرب اليك. أو الدفع من خلال خدمات فورى أو ATm بنك ClB, اوالبنك الأهلي، وايضاً مكاتب البريد المصري، أو الدفع إليكترونياً عن طريق موقع المصرية للاتصالات. وعليه تستطيع استعلام فاتورة الهاتف الارضي ايضاً، بالنقر على الرابط المخصص للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2021، ثم إتباع الاتي؛