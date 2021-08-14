سعفان يتابع وصول جثمان مصرى توفى أثناء العمل بالأردن

كما طالب الوزير بمتابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعى وصاحب العمل، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان - الأردن، أشار فيه إلى أن وفاة العامل المصرى محمد رجب على خليل أثناء عمله نتيجة وقوعه من على سقالة يعمل عليها من بناية، وهو من محافظة المنيا.
وأضاف: "جار المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقاته المالية".
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