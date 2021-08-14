«بالبنط العريض» يواصل كشف عناصر الحملة الممنهجة ضد مصر فى الكونجرس

ويحدد بالأسماء أعضاء الكونجرس من مجلسى الشيوخ والنواب المتواصلين مع عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية للتأثير على القرار الأمريكى الخاص بمصر ويقدم البرنامج أدلة تثبت هذا التعامل.
كما يستعرض مقدم البرنامج التاريخ السيئ لهذه الأسماء مع مصر منذ 30 يونيو 2013، ويحدد البرنامج النقاط التى حاول فيها هؤلاء المحرضون تكوين جبهة ضد مصر بالتعاون مع بعض الصحف الأجنبية وبعض منظمات حقوق الإنسان المغلوطة وأخرى مملوكة بالفعل لتنظيم الإخوان الإرهابى.
"بالبنط العريض" يبث على الهواء مباشرة بالقناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 بتوقيت القاهرة، إعداد وتقديم الكاتب الصحفى الدكتور حسام فاروق، الباحث فى الإعلام السياسى الدولى، إخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.
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