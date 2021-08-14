فيديوجراف- مواصفات سكن موظفى العاصمة الإدارية فى مدينة بدر

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية، فى مدينة بدر، وعدد من المدن الأخرى، وذلك فى إطار خطة الدلة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.





وحرص الرئيس السيسى، على تفقد سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة بدر، برفقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. ويقع المشروع على بعد 10 دقائق من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، ومن المقرر تسليم الوحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية. وقد تم اختيار المكان للتيسير على الموظفين وذويهم، وتعد المنطقة التى أقيم عليها المشروع من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيا فى بدر، كما تتميز بقربها من الطريق الدائرى الإقليمى.

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