التعليم العالى تساهم فى دعم وتطوير المعامل البحثية بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول مشروع الاعتماد الدولى للمعامل بوحدة المشروعات باستلام مخرجات تأهيل مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى للاعتماد الدولى طبقًا للمواصفات الدولية (ISO17025/2017).





وأوضح الدكتور محمود وفيق، القائم بأعمال مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، أن معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بجامعة سوهاج يعد أول معمل يتقدم للاعتماد الدولى بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم تمويله بحوالى 800 ألف جُنيهًا بنسبة 60% من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى و40% من جامعة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف الدكتور فرحات سعد مغنم استشارى إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، أن تأهيل هذا المعمل؛ يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولى، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، والعمل على رفع القدرات المؤسسية للمعامل وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية عن طريق اعتماد المعامل دوليًا، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل، ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل، وذلك للوصول إلى آليات مُستدامة للتمويل الذاتى وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمُجتمعات الإنتاجية.

وأوضح الدكتور الصاوى أحمد خبير الجودة والاستشارى بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، أهمية وجود مشروع معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمُتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى فى تعزيز وتطوير المعايير الدولية لمخرجات المعامل الجامعية فى البحث العلمى، بما يُلبى احتياجات المجتمع من نتائج بحثية حقيقية تُنافس النتائج العالمية.

ولفت التقرير إلى أن مشروع الاعتماد الدولى للمعامل يخدم بصفة أساسية الصناعة، ويُمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة والمراكز الصناعية، خاصًة مصانع المبردات والثلاجات وأجهزة التبريد.

جدير بالذكر أن جامعة سوهاج سبق لها أن حصلت على تمويل من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بمبلغ 2 مليون جنيهًا، لتأهيل ثلاثة معامل للاعتماد الدولى، وهى معمل تطبيقات البلازما بكلية العلوم، والمعمل المركزى للهندسة الوراثية، ومعمل الكشف عن السموم والمخدرات بكلية الطب.