ب 3 مليون جنيه..فيلم «الإنس والنمس» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر

/645263/ب-3-مليون-جنيهفيلم-الإنس-والنمس-يواصل-إعتلاء-عرش-شباك-التذاكر

يواصل فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي إعتلاء عرش شباك التذاكر منذ اليوم الأول من عرضه في الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس الحالي، وبرغم طرح فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز إلا أنه لم يستطع أن يختطف الصدارة من «الإنس والنمس».

دوت الخليج يرصد إيرادات فيلم «الإنس والنمس»

جني محمد هنيدي مساء أمس بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» إيرادات بلغت 3 مليون جنيه و103 آلاف، و481 جنيهًا، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

فيلم «موسى» في المرتبة الثانية من المنافسة

واحتل فيلم «موسى» للفنان كريم محمود عبد العزيز المرتبة الثانية الإيرادات دول العرض حيث جني مساء أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و207 آلاف و580 جنيهًا، لتقترب مجموع إيراداته من ال 4 ملايين في ثلاث أيام فقط.

قصة فيلم موسى 2021

تدور قصة فيلم «موسى» حول طالب في كلية الهندسة يدعى يحي يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به.

تفاصيل فيلم «موسى»

يعد فيلم «موسى» من أقوى الأفلام في السينما المصرية الذي تقدم أول قصة روبوت في السينما العربية اذ شارك في إنتاجه ثلاث شركات إنتاجية كبيرة في مصر والوطن العربي وهم وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم، والعمل من من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله.