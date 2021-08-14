/645260/تحرير-محاضر-لـ-8946-شخصا-لعدم-ارتدائهم-الكمامات-الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى تحرير محاضر لـ 8946 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، كما تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8892 شخصا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحرير محاضر لـ 8946 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

النيابة العامة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 820 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 224 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1347 أرجيلة.

سلامة المواطنين

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وفي سياق نجحت الجهات المعنية في سحب 3004 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال الـ ساعات الأخيرة، ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشارع.

الإدارة العامة للمرور

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بالمواطنين مالكى السيارات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.

عقوبة المخالف

أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الحالى، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.