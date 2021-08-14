/645262/الرئيس-السيسي-يشدد-على-عدم-الإعلان-أو-تسويق-مشروعات-عقارية-إلا-بعد-بناء-30-منها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه صباح اليوم السبت من مدينة بدر عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة، بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، موضحا ان ذلك ضمانًا لحقوق الحاجزين وجدية المطورين.

عدم الإعلان أو تسويق مشروعات عقارية إلا بعد بناء 30% منها

وأكد الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية فى الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، لافتا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثمارى آمن.

النمو في القطاع السكاني

هذا وتحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أننا نسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن ، مضيفا:” أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش، لكن هنعيد تنظيمه”.

وتابع الرئيس السيسي:” الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .

وأضاف : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .