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كتالوج عروض كارفور مصر لشهر اغسطس بتخفيضات وخصومات هائلة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور كالعادة تبهر الجميع، بما تقدمة من عروض قوية أسبوعياً وشهرياً، حيث انطلقت عروض شهر أغسطس أمس الجمعة وتسري إلي 23 من نفس الشهر. وتتضمن مجلة العروض جميع المنتجات التي قد يبحث عليها آي مواطن، كما وتتضمن أيضاً عروض تقسيط أيضاً وهدايا قيمة عند الشراء من خلال تطبيق هايبر كارفور. وتسري العروض أيضاً في كافة افرع الهايبر في جميع المحافظات المصرية، حيث يمكن التسوق من اقرب فرع تابع لك، والاستفادة من العروض المقدمة.

تطبيق هايبر كارفور

كما أشرنا في الفقرة السابقة فإنه يقدم كارفور مصر، العديد من الهدايا القيمة وكوبونات الخصم عند التسوق من خلال التطبيق الإليكتروني الخاص بها، وهو تطبيق الالكتروني مميز ويسهل عليك التعامل معه، ومتابعة آخر عروض كارفور 2021 أولاً بأول. كما ويمكن الاطلاع على عروض التقسيط والسداد من خلاله ومعرفة اقرب فرع اليك، ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن العروض الترويجية و من واعيدهها، وجوائز سحب قيمة.

عناوين افرع هايبر كارفور مصر

يمتلك كارفور مصر إلي ما يقارب 11 هايبر في مختلف المحافظات المصرية، كما يمتلك أيضاً 25 سوبر ماركت منتشرين فين القاهرة والإسكندرية والدلتا والبحر الأحمر، وعليه فتكون عناوين افرع كارفور كما يلي:

  • فرع الشروق: داخل سكاي بلازا مول.
  • سيتي سنتر المعادي.
  • طيبة مول.
  • كايرو فيستفال ستي ستار.
  • فرع حدائق القبة شارع ولي العهد.
  • فرع حلوان: 41 شارع رايل.
  • وتسري عروض كارفور أيضاً في فرع المعادي الجديدة شارع الجزائر.
  • صن سيتي مول: منطقة شيراتون، بالقرب من المطار طريق الاتوستراد.
  • بورتو كايرو مول التجمع الاول.
  • فرع مدينتي بالقرب من مول اربيسك.
  • فرع سيتي لايت، الإسكندرية حي السيوف شارع مصطفي كامل.

مجلة عروض كارفور

نعرض الان كتالوج العروض، والذي يحتوي على عرض سعر المنتج قبل وبعد الخصم، وصورة المنتج محل العروض. وتتضمن عروض كارفور مختلف الادوات المدرسية والأجهزة الكهربائية وكذلك المنتجات الغذائية الأساسية، والتي تتمثل في:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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