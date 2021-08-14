الصحة: إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك خلال الفترة من يوم 15 وحتى يوم 26 من شهر أغسطس الجاري، ضمن الحملات الدورية التي تجريها الوزارة في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات التي تشملها الحملة هي (القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، الفيوم، يني سويف، ، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر)، لافتًا إلى توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية ضمن الحملة، بالاضافة إلى تقديم خدمات المشورة لرفع الوعى الصحي عن خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم و الطفل.

وأضاف "مجاهد" أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى من يوم 15 إلى يوم 19 من الشهر الحالي، والمرحلة الثانية تنطلق في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من نفس الشهر ، مؤكدًا تقديم وخدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال فريق طبي متخصص، لافتًا إلى صرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان عن طريق الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن وزارة الصحة تعمل على توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة بجميع الإدارات، فضلاً عن استهداف القرى الفقيرة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات مما يساعد علي تمكينها اقتصاديا، حيث يتم من خلالها عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً بدعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب، وبهدف تحسين الخصائص السكانية، ويتم ذلك ضمن أنشطة مشروع تكامل خدمات الصحة الإنجابية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعم من الاتحاد الأوروبي.