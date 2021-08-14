السفير المصري في واجادوجو يلتقي بالوزيرة المنتدبة للتكامل الأفريقي والبوركينيين في الخارج

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، بـ Clarisse MERIDOL OUOBA الوزيرة المنتدبة للتكامل الأفريقي والبوركينيين في الخارج، حيث تناول اللقاء التطور الملموس في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلديّن وتبادل دعم الترشيحات في المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك توفير التدريب اللازم للكوادر البوركينية المختلفة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وما تقوم به من دور نشط في هذا الإطار.

وناقش السفير المصري أطر التعاون الفني المُثمر في المجالين الصحي والزراعي والمنح الدراسية المُقدمة من الجانب المصري، كما تم التطرق لأهمية التناول المشترك لموضوعات الهجرة غير الشرعية وآثارها والتي تحتل مرتبة هامة لدى الجانب البوركيني. هذا، وعبرت الوزيرة البوركينية عن تطلع بلادها لمزيد من التعاون مع مصر في العديد من المجالات بما في ذلك مكافحة الفكر المتطرف.