وزير القوى العاملة: الدولة تسعى لإعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير القوى العاملة خلال افتتاحه المؤتمر العمالى، الذى نظمته النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، اليوم السبت، بعنوان (نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج) بمشاركة قيادات نقابية عمالية، ورؤساء النقابات العامة، ورؤساء مجالس إدارة شركات الغزل والنسيج، وأصحاب الأعمال وممثلى جمعية المستثمرين والمهتمين بالشأن العمالى وعدد من نواب من مجلسى النواب والشيوخ، واللجان النقابية من مواقع العمل والإنتاج.
وأوضح سعفان دور العمال فى مسيرة الإصلاح والتنمية التى تشهدها مصر، مقدما تقديره إلى عامل الغزل والنسيج الذى يعمل بجد واجتهاد الآن، مشيرا إلى تمكن الدولة المصرية فى مواجهة التحديات التى تسببت فيها جائحة كورونا، لافتا إلى نهضة مصر التى لن تتحقق إلا بالعمل والإنتاج، منوها بجهود وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل.
وكرم الوزير - خلال المؤتمر - 50 عاملا متميزاً من العاملين بقطاع الغزل والنسيج بمنحهم شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالى.
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