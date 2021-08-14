وزير التنمية: تركيب 2.7 مليون كشاف إنارة وفرت 9.5 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه لتحقيقه وفر يقدر بـ 1،6 مليار جنيه فى فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2،7 مليون كشاف وفرت 9،5 مليار جنيه.





وأشار اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن فى الشارع المصرى وتحقيق وفر فى فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة وأكثر كفاءة، مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام فى كل محافظة.

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف، وفى القاهرة 184 ألف كشاف، وسوهاج 183 ألف كشاف، والغربية 165 ألف كشاف، والدقهلية 160 ألف كشاف، وأسيوط 142 ألف كشاف.