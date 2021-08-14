عاجل.. السيسى: طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة فى أقرب فرصة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن الإعلان عن أى سكن للمواطنين، لابد أن يكون قد انتهى منه 30%، وذلك بهدف تأمين أموال المواطنين، وطمأنتهم، لأن الدولة تضمن حقوق المواطنين.





وأشار الرئيس، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر، أن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة تم بنائهما بدون أخذ قرش من الدولة، مؤكدا أن موازنة الدولة لم تمس. وأشار الرئيس، إلى أنه سيتم طرح شركة العاصمة بالبورصة فى أقرب فرصة، بهدف إدارة مشاريع الدولة بدون أن تدفع الدولة قرشا، وسيكون أصولها 3 أو 4 تريليون جنيه خلال بضع سنوات، على أن تكون القوائم المالية للشركة فى البنوك 100 مليار جنيه، مختتما: احنا ماسكين كل حاجة كدا.

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