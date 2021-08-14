عاجل.. السيسى يتفقد إحدى الوحدات السكنية بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - وافتتاح الرئيس السيسى، عددا من المشروعات السكنية، فى احتفالية أقيمت بمدينة بدر.

وقال السيسى، خلال الاحتفالية إن وزارة الإسكان لا تستهدف منافسة القطاع الخاص، ولكن تحاول خلق توازن بين المطلوب وما تم إتاحته.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على تطوير أسلوب التعامل مع المطورين العقاريين فى القطاع الخاص، وتم منحهم أراض بدون دفع ثمن الأرض ولكن مقابل الحصول على وحدات.

كما لفت إلى أن الدولة حرصت على تقديم إسكان كامل التشطيب وليس نصف تشطيب، وأن تكون أماكن الإسكان جاهزة لاستقبال المواطنين، موضحا أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع الخاص على تطوير أدائه عن طريق تقديم منتج كامل التشطيب، وهو هدف الدولة حاليا، مؤكدا أنه لن يُسمح بطرح وحدات داخل الدولة نصف تشطيب.

وأكد الرئيس، أن توفير الأرض للمطور العقارى فى مقابل الوحدات السكنية، يهدف إلى زيادة حجم المعروض للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة طرحت مبادرة التمويل العقارى لدخول أكبر عدد من المواطنين إلى مشروعات وزارة الإسكان.