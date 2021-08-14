زوجات أساقفة إفريقيا يقدمون مقترحا لاستثمار إمكاناتهن فى الخدمة الكنسية

جدة - نرمين السيد - يواصل مجلس الكنائس الأسقفية الإفريقية المعروف باسم كابا، فعاليات مؤتمره السنوى الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية بالقاهرة، وتضمنت فعاليات اليوم الثالث تدريبًا لزوجات الأساقفة المشاركين نتج عنه مقترحًا لاستثمار إمكاناتهن فى الخدمة الكنسية.





وأكد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فى عظة القداس على الدور الذى يلعبه الإعلام فى خدمة الكنيسة ونمو العمل الروحى، وذلك خلال تقديمه للدكتور أشلى نل الأستاذ فى جامعة برلين، الذى أشار فى كلمته إلى أن الألم يصنع الإنسان ويعمق تجربته الروحية فى الكنيسة باعتباره وسيلة إعداد للخدام الكنسيين إذ يأتى ذلك كجزء من القضية الرئيسية للمؤتمر وهى القيادة الكنسية الفعالة.

بينما قدمت زوجات الأساقفة المشاركين ورقة عمل هى نتاج لورشة جمعتهن معًا ونقاش طويل صباح اليوم أكدن فيه على ضرورة تلقى تدريب لزوجة الأسقف قبيل تنصيبه حتى تتمكن من أداء دورها بفعالية، وتضمنت المقترحات أيضًا مساعدة الأطفال بلا المأوى من خلال خدمة للأمهات فى الايبراشية وتأسيس خدمة لليتامى والأرامل، بالإضافة إلى المساعدة فى مجال العنف المنزلى.

فيما عرض الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفى، محاضرة عن الكنيسة فى عصر كورونا، وأشار إلى أن الوباء قسم المؤمنين إلى جماعتين الأولى ترغب بشدة فى التقرب إلى الله بعدما ذاقت حرمان البعد عن الكنيسة فى زمن الإغلاق، أما الجماعة الثانية فهى التى ابتعدت عن الله بسبب الألم الذى خلفه الوباء مؤكدًا: "على الكنيسة أن تبحث عن المؤمنين لا أن تنتظر حضورهم إليها".

وأضاف المطران حنا: "بعد الوباء ستقرر كل كنيسة ما ستكون عليه فى المستقبل فهناك كنائس ستقرب المؤمنين إليها أكثر عن طريق الخدمة فى المجتمع والصلاة داخلها"، مشيرًا إلى أن الكنيسة فى مصر نظمت حملات توزيع طعام مع بنك الطعام المصرى لمتضررى إغلاق كورونا وهى خدمة مجتمعية للمسلمين والمسيحيين.

يحضر جلسات المؤتمر ما يقرب من 30 من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى، على أن يُختتم المؤتمر فى الثامن عشر من أغسطس الجارى

تناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام فى تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التى تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة فى بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلى وغيرها.