رسامة شمامسة جدد بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم السبت، قداس تذكار البشارة بميلاد السيدة العذراء، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.





وبمباركة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسم الأنبا أكليمندس 59 من أبناء الكنيسة ذاتها فى رتبة مرتل. وشارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

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