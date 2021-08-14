/645257/أحمد-مهنى-المشروعات-السكنية-في-عهد-السيسي-شهدت-تغيير-في-الكم-والكيف

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعتبر هي أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

المشروعات السكنية في عهد السيسي شهدت تغيير في الكم والكيف

وأوضح مهني خلال البيان الصادر له، أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، وقد شهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المشروعات السكنية في الاونة الاخيرة شهدت تغيير جذري في الكم والكيف، حيث أن ما تم إنجازه في 7 سنوات يعتبر أضعاف ما حدث على مدار 40 سنة.

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة بدر لافتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وكان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.