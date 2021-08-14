/645254/حريق-هائل داخل-شقة-سكنية-فى-منطقة-السلام

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من السيطرة على حريق هائل اشتعل داخل شقة سكنية فى منطقة السلام، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات بشرية او خسائر في الأرواح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق شقة سكنية بالسلام

تفاصيل الحريق ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء ، وتم وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحريق، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من إخماد حريق نشب داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة، دون وقوع أى إصابات أو خسائر في الأرواح .

دفع بسيارتين إطفاء

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الأكشاك لبيع الخضروات بسوق الخضار في منطقة العتبة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.