/645250/مفاجأت-بالجملة-في-التشكيل-المتوقع-للاسماعيلي-أمام-الزمالك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي وفريق الزمالك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد الاسماعيليه.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريق الاسماعيلي في مباراة اليوم أمام فريق الزمالك:

وشهدت قائمة الاسماعيلي تواجد حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد غيابه في المباراة السابقة للدروايش أمام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

التشكيل المتوقع للاسماعيلي أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد فوزي

في خط الدفاع: باهر المحمدي - مصطفى الزناري - مروان الصحراوي - حسين السيد

في خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - أحمد مدبولي - أحمد مصطفى

في خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف

ويستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

قائمة الاسماعيلي أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدى.

في خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي ومروان الصحراوي ومصطفى الزناري ومحمد نصر وعبد الله جمعة ومحمد بيومي.

في وسط الملعب: عماد حمدي وعمر الوحش ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل وأحمد مدبولي ومحمد صادق ومحمد الشامي وأحمد مصطفى ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع ومحمد الضرف.

في خط الهجوم: شكري نجيب وفخر الدين بن يوسف وبينسون شيلونجو.

وفي السياق ذاته نجح فريق أسوان في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء الأسبوع الثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب بتروسبورت.

ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المباراة، ويؤكد أحمد على بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة.

مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي x إنبي – في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الزمالك X الاسماعيلي – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – في تمام الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2