الفراعنة في بارالمبياد طوكيو 2020.. كل ما تريد معرفته عن راندا تاج الدين.. ولدت بإعاقة وفازت بالذهب.. ومنحها الرئيس وسام الجمهورية.. وتاريخ حافل في دورات الألعاب البارالمبية

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تستعد البعثة المصرية للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب البارالمبية، التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتشارك مصر في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات تلك النسخة من دورات الألعاب البارالمبية، يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وتشهد بعثة الفراعنة تواجد راندا تاج الدين، اللاعبة بالمنتخب الوطني لرفع الأثقال من ذوي القدرات الخاصة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات والإنجازات التي حققتها راندا تاج الدين في تاريخ مشاركاتها في الألعاب البارالمبية:

البدابة والنشأة

ولدت راندا تاج الدين في عام 1987، بمدينة الإسماعيلية.

وعانت منذ ولدتها بإعاقة في أرجلها منعتها من السير.

وكانت أول بطولة دولية شاركت فيها راندا تاج الدين في منافسات رفع الأثقال في عام 2005.

وشاركت ضمن المنتخب القومي لرفع الأثقال ببطولة العالم بكوريا 2006، وذلك عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما، وحققت البطلة المصرية ذهبية منافسات الناشئات وفضية منافسات العمومى.

إنجازاتها

شهد عام 2008 انضمام راندا تاج الدين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في بكين، واستطاعت البطلة المصرية تحيقيق الميدالية الفضية في منافسات وزن 75 ك.

وبسبب تألقها وظهورها اللامع في بارالمبياد بكين 2008، قامت الشركة المصرية للاتصالات بضمها إلى صفوف النادي الرياضي الخاص بالشركة. وفي عام 2009 لعبت راندا تاج الدين في بطولات النشاط المحلى باسم نادى المصرية للاتصالات.

وفي عام 2010 توجت بالميدالية الفضية ببطولة العالم بماليزيا في وزن 75 كيلو. وتمكنت بطلة مصر في رفع الأثقال البارالمبي، من الفوز بالميدالية الفضية في ثاني مشاراكاتها البارالمبية بدورة لندن 2012، ضمن منافسات وزن 82.5 كيلو.

الذهبية

واستطاعت الرباعة المصرية من رفع اسم مصر عاليا في بطولة الإمارات عام 2014 وذلك بعدما حصدت المركز الأول وتوجت بالميدالية الذهبية.

وتوجت راندا تاج الدين بالميدالية الذهبية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016 ضمن منافسات رفع الأثقال، لوزن 87 كجم.

وفي عام 2018 منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية بمقر الرئاسة.