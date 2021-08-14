/645253/الرئيس-السيسي-ما-تخافوش-مش-هلغي-الدعم-ولكن-هنعيد-تنظيمه

تحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أننا نسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن ، مضيفا:” أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش، لكن هنعيد تنظيمه”.

وتابع الرئيس السيسي:” الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .

وأضاف : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .