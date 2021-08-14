/645252/وزير-الإسكان-مبادرة-سكن-كل-المصريين-ساهمت-في-القضاء-على-المناطق-الغير-امنة

قال عاصم الجزار وزير الاسكان ، إنه تم تنفيذ مليون ونصف المليون وحدة سكنية في عام 2014، موضحا بأنه يتم أحيانا اشتراك الدولة في المشروعات غير المباشرة مع القطاع الخاص، وهنا تحصل الدولة على حصتها عن طريق وحدات سكنية، مما يوفر للدولة حوالى 150 ألف وحدة سكنية، بخلاف إتاحة قطع أراضى للمواطنين، يستخدمونها فى بناء وحداتهم.

جاء ذلك خلال إفتتاح عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، مضيفا ان زيادة تسليم وحدات سكنية للمواطنين لنسبة تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة. وكشف عن وجود العديد من البمادرات ومنها مبادرة الاسكان الاجتماعى 2014، لتوفير مليون وحدة سكنية، وخطة تطوير المناطق غير الآمنة، حيث أنه تم الانتهاء من 250 ألف وحدة وإعادة تسكنيها، مشيرا إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة، عن طريق مبادرة سكن كل المصريين “ اجتماعى ومتوسط وفوق المتوسط”، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، إضافة ما يتم في مشروعات السكن المتميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان: مبادرة سكن كل المصريين ساهمت في القضاء على المناطق الغير امنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.