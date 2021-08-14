/645245/نحسن-الاوضاع-مع-الزيادات-الرئيس-السيسي-الأجور-ارتفعت-مقابل-زيادة-سعر-رغيف-العيش

تحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس إن الظروف الاقتصادية تغيرت ، والدولة لن تقبل باستمرارها. واضاف:” رغيف العيش لما سعره زاد لـ 5 قروش على الدولة كان دخل الفرد كان 400 جنيه ، ولما زاد لـ 18 قرش زودنا المرتبات لـ 1400 جنيه حد أدنى، وعشان كده بنحاول نحسن أحوال الناس مع الزيادات ". وأكد الرئيس السيسي : " فلوس الدعم موجودة بس لازم تنتظم " .

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