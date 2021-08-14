الرئيس السيسي: الناس بتندهش من كلامي عن إعادة صياغة الدعم.. مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"كنت اسمع كلام كتير السنين اللى فاتت فى التلفزيون وأقر كلام كتير عن الشأن العام فى مصر، ولكن هناك فرق بين التنظير وحل المسألة، واللى إحنا فيه دا حل المسألة، واللى قبلنا ما حلوش المسألة ليه؟.. عشان كدا لما أتكلم فى قضايا زى إعادة صياغة الدعم الناس بتندهش.. وبتقولى ما أنت ماشى كويس والناس بتحبك! .. بتعمل كدا ليه؟".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، :"إحنا بنعمل كدا عشان نغير بلدنا مش عشان الناس تحبنا، وبنعمل اللى يرضى ربنا، ونتصدى لقضايا كل الناس لا تتصدى لها.. ومفيش حاجة اسمها ماليش دعوة.. وعشان نقدر نكمل الموضوع كويس لازم نعيد ترتيب وصياغه دعمنا للناس".

وواصل :"دعمنا فى السنة 275 مليار جنيه، يعنى فى 10 سنوات، 2 تريليون وثلاثة أرباع التريليون، وربما يصل الرقم لـ 3 تريليون جنيه.. طيب تطوير الريف المصري من صرف صحي وكهرباء وتبيطن ترع وصحة تعليم تصل لـ 700 و 800 مليار جنيه في 3 سنوات.. إحنا لما تولينا المسئولية كان يوجد 12% فقط من الصرف الصحى في الريف، وخلال الـ 7 سنوات الماضية وصلنا لتنفيذ 40%".