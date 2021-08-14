الرئيس السيسي: مش هلغي الدعم بس هعيد ترتيبه.. ولازم أرتب ورق البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة تطوير الريف المصري لا تتجاوز ثلث تكلفة الدعم، موضحًا: " الدعم فقط 3 تريليونات جنيه.. وتطوير الريف وتحويله لحاجة تانية، هياخد ثلث الثمن ده.. أنا مش هلغى الدعم لكن هنعيد تنظيمه، وأنا بتصدى للقضايا زى ما تصديت لغيرها، ولازم أرتب ورق البلد دى عشان تبقى دولة ذات شأن".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: "كل الناس تستقبل كلامى إني باختار الطريق الصعب أوى.. لو اخترت الطريق السهل كنت سبت الغلابة كدا.. وكنت زودت الدعم والتموين وخلاص، وبقول مكلش وأعيش بالشكل الآدمى المحترم اللى بنتكلم فيه وبتكلم في قضايا مصر عليها، مش عشان وجهة نظر.. لا قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دى كدا؟.. ولازم البلد تتغير وأهلها يعيشوا.. وبجيب أمثله وأختار التوقيات اللى بكلم فيها الناس".