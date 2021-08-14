جدة - نرمين السيد - وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن قانون الإسكان الاجتماعى أمن حصول المواطن على سكن ملائم، مشيرا إلى أن شبكات الطرق والمحاور الجديدة ووسائل النقل، ساهموا فى إنجاح مشروعات الوزارة، مؤكدا أن مشروعات الإسكان لكل المصريين دون تمييز طبقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصم الجزار: مشروعات الإسكان لكل المصريين دون تمييز طبقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.