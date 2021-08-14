إنفوجراف- لازم البلد تتغير.. السيسى يتحدث للمصريين من مدينة بدر

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية، من مدينة بدر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعدد من الوزراء.





وقال الرئيس السيسى، إن الحكومة تعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطن، من خلال خطة محكمة للقضاء على العشوائيات، مؤكدًا أن تكلفة تطوير الريف المصرى تصل لـ 700 مليار جنيه. وأوضح الرئيس السيسى أن "ما تشهده الدولة الآن فضل كبير من الله على مصر"، مشددًاعلى أن النمو السكانى ترتب عليه ممارسات كادت أن تدمر الدولة فى 2011.

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