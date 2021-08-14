وزير الإسكان: إنجاز وحدات منذ 2014 تعادل 10 أضعاف السابق

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن قضية الإسكان تستهدف تحقيق عدالة الحصول على المسكن وتحسين جودة الحياة.

وأشار الوزير، إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة فى القاهرة، موضحا أن استراتيجية الدولة للإسكان تستند على الدعم والمساندة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والإتاحة لفئة الدخل المرتفع.