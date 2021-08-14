جدة - نرمين السيد - وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن قضية الإسكان تستهدف تحقيق عدالة الحصول على المسكن وتحسين جودة الحياة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم القضاء على المناطق غير الآمنة فى القاهرة، موضحا أن استراتيجية الدولة للإسكان تستند على الدعم والمساندة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والإتاحة لفئة الدخل المرتفع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان: إنجاز وحدات منذ 2014 تعادل 10 أضعاف السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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