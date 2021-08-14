فيديو.. وزير الأوقاف يشرح «لام الجحود»

جدة - نرمين السيد - وعرفها فى مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" بأنها "لام" ينصب الفعل المضارع بعدها بـ أن المضمرة وجوبا، وهى لام مكسورة مسبوقة بكون منفى ناقص. وأضاف الوزير: "سميت بـ لام الجحود لأنها تفيد إما الإنكار التام وإما النفى القاطع وإما الجمع بينهما، جحد الأمر أنكره إنكارا تاما أو نافاه نفيا قطعيا". وضرب الوزير مثالا توضيحيا لكيفية استخدام "لام الحجود": "أأنت قلت كذا لشىء لم يقله؟ أجابه: ما كنت لأقول ذلك أبدا"، ودلل بآية قرآنية عندما جاءت فى قوله تعالى "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم".

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