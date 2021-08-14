عاجل.. السيسى: لن نسمح بطرح وحدات داخل الدولة نصف تشطيب

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر، أن الدولة حرصت على تطوير أسلوب التعامل مع المطورين العقاريين فى القطاع الخاص، وتم منحهم أراض بدون دفع ثمن الأرض ولكن مقابل الحصول على وحدات.
وأشار الرئيس، إلى أن الدولة حرصت على تقديم إسكان كامل التشطيب وليس نصف تشطيب، وأن تكون أماكن الإسكان جاهزة لاستقبال المواطنين، موضحا أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع الخاص على تطوير أدائه عن طريق تقديم منتج كامل التشطيب، وهو هدف الدولة حاليا، مؤكدا أنه لن يُسمح بطرح وحدات داخل الدولة نصف تشطيب.
وأكد الرئيس، أن توفير الأرض للمطور العقارى فى مقابل الوحدات السكنية، يهدف إلى زيادة حجم المعروض للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة طرحت مبادرة التمويل العقارى لدخول أكبر عدد من المواطنين إلى مشروعات وزارة الإسكان.
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