جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلة له على هامش الافتتاح، أن العشوائيات ترجمة لواقع عاشته الدولة فى السنوات الماضية، منوهًا إلى أن النمو السكانى ترتبت عليه ممارسات وسلوكيات كادت أن تدمر الدولة فى 2011.
وأضاف السيسى، أن العشوائيات ظهرت لأن الدولة لم تستطع أن تلبى احتياجات المواطنين، مضيفًا: "مش موضوع فساد المحليات، الدولة لم تستطع السيطرة على حالها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يعطى إشارة البدء لافتتاح المشروعات السكنية فى مدينة بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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