عاجل.. السيسى يعطى إشارة البدء لافتتاح المشروعات السكنية فى مدينة بدر

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلة له على هامش الافتتاح، أن العشوائيات ترجمة لواقع عاشته الدولة فى السنوات الماضية، منوهًا إلى أن النمو السكانى ترتبت عليه ممارسات وسلوكيات كادت أن تدمر الدولة فى 2011.

وأضاف السيسى، أن العشوائيات ظهرت لأن الدولة لم تستطع أن تلبى احتياجات المواطنين، مضيفًا: "مش موضوع فساد المحليات، الدولة لم تستطع السيطرة على حالها".