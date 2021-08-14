عاجل.. وزير الإسكان: المواطن يدفع فى الوحدات بما لا يمثل أكثر من 50%

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، اليوم السبت، أن الدولة تعمل على توفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المواطن يدفع فى وحدات الإسكان الاجتماعى بما لا يمثل أكثر من 50% من ثمن الوحدة، بينما لا يدفع مواطن السكن البديل أى مقابل، مؤكدا أن الدولة قدمت أوجها مختلفة من الدعم النقدى والعينى لتسهيل حصول المواطن على سكن لائق.
وأوضح الوزير، أن هناك 371 ألف مستفيد من مبادرة التمويل العقارى بتكلفة 38 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مليون ونصف مليون وحدة منذ 2014.
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