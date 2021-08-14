وزير الإسكان: الدولة تقدم للمواطن وحدات سكنية تضمن له جودة الحياة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة تقدم للمواطن وحدات سكنية تضمن له جودة الحياة، مؤكدا أن الدولة تدخلت لتوفير سكن ملائم لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.





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