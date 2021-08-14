/645244/الرئيس-السيسي-يجب-ربط-النمو-السكاني-والقضايا-التي-قابلت-المجتمع-على-مدار-100-عام-الماضية
تحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن الدعم كان يقدم منذ 30 عاما لإجمالى 30 مليون مواطن ولكن تضاعف الرقم لاجمالى 70 مليون وما نتج عنه من زيادة للأعباء على الدولة المصرية.
وأضاف السيسى:” أن قيمة السلع ارتفعت فى الوقت الحالى بالاضافة لزيادة أعداد المستهلكين لافتا إلى أن الأمانة تقتضى فهم الأمر والتعامل معه.
ونوه:" لو انا قلت ان عدد السكان لما يوصل 130 مليون انى مش هبقى موجود فى الوقت ده وانا كنت فاهم ان هيحصل ده بشأن منظومة الدعم ف ربنا هيحاسبنى ".
ولفت إلى أنه لابد من عمل ربط بين النمو السكانى والقضايا والأزمات التى قابلت المجتمع على مدار 100 عام الماضية فهناك دول تواجه المناطق الغير آمنة ولا يشكل لها أزمة لامتلاكها موارد لتلبية مطالب مواطنيها .
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