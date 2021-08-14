/645242/الرئيس-السيسي-النمو-السكانى-اللى-فوق-طاقة-البلد-يؤدى-إلى-تدمير-الدولة

تحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس السيسي أنه يتم التحرك فى سياق وتصور متكامل للدولة المصرية، مضيفا:” النمو السكانى اللى فوق طاقة البلد يؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدى إلى تدمير الدولة في 2011”. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يوجد عائد مادى للدولة المصرية من تطوير المناطق الغير آمنة والعشوائية سوى تغيير حياة الناس وتطويرها.

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